В Ново-Тихвинском монастыре готовят подарки по дореволюционным традициям

В монастыре можно найти много красивых рождественских украшений. Фото: Павел Ворожцов

В Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре заготавливают особенные подарки. Монахини создают их по дореволюционным традициям.

В этом году монахини решили возродить традицию именных подарков. Их на это вдохновила фарфоровая тарелочка с надписью: "Кушай, Федя, на здоровье", которую изготовили сёстры обители до революции. Она хранится в музее Ново-Тихвинского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Фото: Павел Ворожцов

Сёстры заготавливают полотенца с разными вышитыми именами, делают мыло ручной работы, готовят разнообразные именные сладости.

Фото: Павел Ворожцов

В этом году монахини разработали новые сладости - мягкие кексы в виде ёлочки. В тесто добавляются цукаты в виде разноцветных шаров. Сверху их посыпают кокосовой стружкой. Такое угощение прекрасно подойдет для семейных праздников. Сёстры пекут такие десерты к празднику святителя Николая, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье 19 декабря. Они постные, поскольку сейчас идет Рождественский пост.

Фото: Павел Ворожцов

Второй кекс тоже изготовлен в виде елочки, и его особенность в том, что его можно украсить, как настоящую рождественскую ель: съедобными шарами, гирляндами и бусами. Шары сделаны из разноцветного желе, а гирлянды и бусы – из засахаренных белков.