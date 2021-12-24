Стал известен график богослужений в Верхотурье в Дни святого Симеона

В храме, где будут проводиться основные торжества, начинаются работы по церковной флористике. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Перед Новым годом в Верхотурье традиционно пройдут Дни святого Симеона. Праздничные богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Публикуем график.

"30 и 31 декабря в духовной столице Урала – городе Верхотурье и селе Меркушино традиционно пройдут Дни святого Симеона — небесного покровителя Урала, всея Сибири чудотворца. Празднества возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений", - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В 16:00 30 декабря в Свято-Николаевском мужском монастыре начнётся малая вечерня с акафистом святому праведному Симеону Верхотурскому, затем состоится всенощное бдение.

В 8:45 31 декабря там же начнётся Божественная литургия. После этого запланирован молебен на начало нового года.

"За несколько дней до праздника начнутся работы по церковной флористике: прихожанки верхотурских храмов и монастырей будут творить чудную красоту - цветами украшать раку и икону святого. Собор прибирается, готовятся к празднествам алтари. В трапезной тоже идёт подготовка полным ходом: уже составлены меню, закупаются продукты, приглашаются волонтёры из числа жителей города и соседних селений. Уже наряжена ёлка на монастырской площади. Все вокруг создаёт праздничное настроение и ожидание чудес", - рассказали также в Свято-Николаевском монастыре.

Для паломников будет организован бесплатный поезд 30 декабря от Екатеринбурга и Нижнего Тагила до духовной столицы Урала, а 31 декабря - обратно.