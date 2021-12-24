Темы дня

Общество / Религия
24 декабря 2021, 14:03

Стал известен график богослужений в Верхотурье в Дни святого Симеона

Свято-Николаевский мужской монастырь

В храме, где будут проводиться основные торжества, начинаются работы по церковной флористике. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Перед Новым годом в Верхотурье традиционно пройдут Дни святого Симеона. Праздничные богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Публикуем график.

"30 и 31 декабря в духовной столице Урала – городе Верхотурье и селе Меркушино традиционно пройдут Дни святого Симеона — небесного покровителя Урала, всея Сибири чудотворца. Празднества возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений", - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В 16:00 30 декабря в Свято-Николаевском мужском монастыре начнётся малая вечерня с акафистом святому праведному Симеону Верхотурскому, затем состоится всенощное бдение.

В 8:45 31 декабря там же начнётся Божественная литургия. После этого запланирован молебен на начало нового года.

"За несколько дней до праздника начнутся работы по церковной флористике: прихожанки верхотурских храмов и монастырей будут творить чудную красоту - цветами  украшать раку и икону святого. Собор прибирается, готовятся к празднествам алтари. В трапезной тоже идёт подготовка полным ходом: уже составлены меню, закупаются продукты, приглашаются волонтёры из числа жителей города и соседних селений. Уже наряжена ёлка на монастырской площади. Все вокруг создаёт праздничное настроение и ожидание чудес", - рассказали также в Свято-Николаевском монастыре.

Для паломников будет организован бесплатный поезд 30 декабря от Екатеринбурга и Нижнего Тагила до духовной столицы Урала, а 31 декабря - обратно.

Фото: справка "ОГ"
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.12.2021, 16:59 / Культура
Музей Свердловского рок-клуба появится в епархиальном доме Екатеринбурга
24.12.2021, 16:38 / Общество
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии провалился асфальт
24.12.2021, 16:34 / Общество
Стал известен график работы екатеринбургских МРЭО ГИБДД в праздники
24.12.2021, 16:33 / Общество
В Свердловской области создадут зоологический заказник "Тошемский"
24.12.2021, 16:05 / Общество
В Каменске-Уральском задержали лжеминёра, из-за которого эвакуировали мэрию