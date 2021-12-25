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Общество / Религия
25 декабря 2021, 10:20

25 декабря отмечается католическое Рождество

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У католиков Рождество наступает 25 декабря. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 25 декабря, католики всего мира и люди, следующие Григорианскому календарю, отмечают Рождество Христова. В храмах проходят праздничные богослужения.

Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци в ночь на субботу провёл торжественную мессу Рождества в столичном кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии. В своём поздравлении он отметил, что в период борьбы с коронавирусом, необходимо не забывать о подвигах врачей.

"В эти дни, когда мы будем оглядываться назад, чтобы подводить итоги уходящего года, я прошу вас запомнить, сохранить в ваших сердцах и передать другим свидетельства о героической вере и бескорыстной любви в этих трудных условиях. Они очень нам нужны, чтобы поддерживать нашу надежду", - цитирует архиепископа ТАСС.

25 декабря Рождество празднуют католики, протестанты и прихожане Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской православных церквей. 

Русская православная церковь следует Юлианскому календарю и отмечает Рождество Христова 7 января.

Областная газета Свердловской области

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