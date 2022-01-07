Рождественское послание Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Фото: Екатеринбургская епархия

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10–11).

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

По повелению Ангелов отлагая страх непостижимого и устремляясь к пещере Рождества с любовью и надеждой, мы ныне, как и всегда, прикасаемся к Тайне Боговоплощения. Но не утомляем ум непосильным размышлением, а открываем сердца, да вселится в них Божественный и Непостижимый Богомладенец. Мы знаем внешние обстоятельства Христова Рождества, но Тайна Его воплощения не становится от этого проще. Святитель Василий Великий говорит: «Рождество Христово как рождество Божества да почитается молчанием. Посему не будем исследовать оного нашими мыслями, – не станем излишне любопытствовать о том, образ чего не может быть представлен там, где не было зрителя… Я исповедую недоступность для мысли и невыразимость для человеческого слова образа Божественного рождества». Поэтому, предоставив уму доступные ему рассуждения, примем Христа созерцанием, любовью и верой. Той верой, без которой нет спасения, верой, утверждённой на камне исповедания Христова, той, которая ввергает в трепет не страха, но благоговения.

Любовь низвела Бога на землю, потому только любовью открывается это Таинство. Но обратим внимание, что ещё важное сопутствует Рождеству. Небывалое доверие Богомладенца людям, которые тысячелетиями показывали, что в них предательства больше, чем преданности. Какие основания были верить людям? Бог доверил им райские сады, а они захотели вкушать запрещённое. Он доверил им заботу друг о друге, а они придумали братоубийство. Бог даровал им землю, а они изобрели войны. Он дал им знание о Себе, а они предпочли идолов. Творение свободных существ – это всегда риск их отпадения, а любовь – всегда риск быть отвергнутым. Но доверие открывает возможность свободе и любви встретиться и ввести нас в таинственный и непостижимый мир Божественного бытия. Блаженный праотец Авраам доверился Богу и стал отцом верующих. Рыбаки доверились Христу и стали Его апостолами. Лишь доверие открывает людям возможность в любви строить свои семьи. Разве кто-то может быть счастлив, если никому не доверяет? По земному разумению, подозрительность – спутница мудрости. Так Ирод, которого история предыдущих царств учила не быть доверчивым, но подозревать измену и цареубийство даже от своих близких, сам поспешил предупредить предательство убийством всех потенциальных конкурентов, включая некоторых из собственных сыновей. Но его подозрительность не имела границ – и он приказывает умертвить даже всех младенцев в Вифлееме, боясь пророческого свидетельства о родившемся там Царе. Конечно, доверие не должно становиться доверчивостью, граничащей с безрассудством. Но привычка к недоверию и подозрительности подходит Ироду и совсем не свойственна Христу, Который является ныне в беспомощности Младенца, доверившегося в немощные человеческие объятия.

Уходящий год смертоносен не только губительным поветрием. Нас заразил не только вирус, который, хоть и опасен, но избирательно смертелен. Вирус взаимного недоверия смертелен без какого-либо изъятия. Потеряв способность верить друг другу, а значит, утратив взаимную любовь, – мы губим свои души, как погубил сам себя Ирод. Он никому не верил и превратил свою жизнь в ад. Христос поверил человеку, и, претерпев всю боль предательства и отвержения, победил зло, потому что любовь и доверие сильнее. Обилие информации, подпитывающей в нас взаимное недоверие, не будет для нас оправданием. Преподобный Марк Подвижник говорит: «Наслушавшись худых речей, досадуй на себя, а не на того, кто говорил их. Ибо худому слышанию был худой собеседник». Посеянное врагом рода человеческого недоверие и взаимная подозрительность мешает нам видеть правду: мы все желаем друг другу долгой жизни, здоровья, мы все хотим свободы и процветания нашей родной земле. Нам всем нужен мир. «С одним только повелено нам быть во вражде – с диаволом: с ним никогда не примиряйся», – говорит святитель Иоанн Златоуст. Нам же нужно начать этот год, освящённый светом Рождества Христова, с примирения, прекращения взаимных обид и подозрений. Чтобы в эти рождественские дни мы могли петь ангельскую песнь: «Слава в Вышних Богу, и на земли мир». От ныне рождённого Богомладенца я шлю Его благословение: Мир всем!

Божией милостию, смиренный ЕВГЕНИЙ,

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский,

Рождество Христово 2022 год