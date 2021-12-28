Темы дня

Общество / Религия
28 декабря 2021, 20:39

В екатеринбургском Храме на Крови проходит церемония передачи Вифлеемского огня

Передача огня

Благодатный огонь был зажжён от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В уральской столице в Храме на Крови проходит торжественная церемония передачи Благодатного огня скаутским организациям. В церемонии принимают участие 120 следопытов из трёх регионов России.

Благодатный огонь был зажжён от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме. Затем на Крутицком Патриаршем подворье в Москве передан православным следопытам. Отметим, что Благодатный огонь был доставлен в Екатеринбург накануне отрядами скаутов для его передачи православным патриотическим организациям.

После торжественной церемонии скаутские отряды доставят Вифлеемский огонь в храмы Екатеринбургской митрополии, а также Челябинской и Кемеровской епархий. Кроме того, частичка святого огня будет передана пожилым православным верующим и людям с ограниченными возможностями здоровья, которым тяжело самостоятельно добраться до храма.

В канун Нового года скауты посетят Обитель Милосердия во имя святой Елисаветы Федоровны в Екатеринбурге, а в преддверии Рождества Христова прибудут с огнём в Алапаевск.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, Вифлеемский огонь останется в Храме на Крови и других храмах митрополии, чтобы все желающие смогли взять себе частицу святыни.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.12.2021, 20:39 / Общество
В екатеринбургском Храме на Крови проходит церемония передачи Вифлеемского огня
28.12.2021, 19:56 / Общество
За два года на борьбу с COVID-19 в Свердловской области было потрачено почти 50 миллиардов
28.12.2021, 19:05 / Общество
Екатеринбуржцам рассказали, как будет работать общественный транспорт 31 декабря
28.12.2021, 18:55 / Общество
Многодетным семьям в России упростили порядок получения компенсаций за ипотеку
28.12.2021, 18:50 / Общество
Жительница Первоуральска взыскала с работодателя 200 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред