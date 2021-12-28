В екатеринбургском Храме на Крови проходит церемония передачи Вифлеемского огня

Благодатный огонь был зажжён от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В уральской столице в Храме на Крови проходит торжественная церемония передачи Благодатного огня скаутским организациям. В церемонии принимают участие 120 следопытов из трёх регионов России.

Благодатный огонь был зажжён от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме. Затем на Крутицком Патриаршем подворье в Москве передан православным следопытам. Отметим, что Благодатный огонь был доставлен в Екатеринбург накануне отрядами скаутов для его передачи православным патриотическим организациям.

После торжественной церемонии скаутские отряды доставят Вифлеемский огонь в храмы Екатеринбургской митрополии, а также Челябинской и Кемеровской епархий. Кроме того, частичка святого огня будет передана пожилым православным верующим и людям с ограниченными возможностями здоровья, которым тяжело самостоятельно добраться до храма.

В канун Нового года скауты посетят Обитель Милосердия во имя святой Елисаветы Федоровны в Екатеринбурге, а в преддверии Рождества Христова прибудут с огнём в Алапаевск.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, Вифлеемский огонь останется в Храме на Крови и других храмах митрополии, чтобы все желающие смогли взять себе частицу святыни.