31 декабря православные верующие отмечают День святого Симеона Верхотурского

Сегодня утром в Свято-Николаевском мужском монастыре состоялась божественная литургия. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные христиане отмечают день прославления святого праведного Симеона Верхотурского. 31 декабря 1694 года он был причислен РПЦ к лику святых.

Симеон Верхотурский родился в начале XVII века в дворянской семье. Повинуясь божественному водительству, он оставил земное богатство и отправился за Урал. В Сибири жил как простой странник и скрывал своё происхождение.

Симеон часто посещал село Меркушинское, находившееся недалеко от Верхотурья. Там он много молился, в том числе об укреплении в вере новопросвещённых жителей Сибири.

В 1642 году он скончался и был погребён у храма Архистратига Михаила. А спустя 50 лет после кончины святого жители Меркушинского обрели открывшееся нетленное тело праведника. Вскоре, по преданию, от его мощей стали совершаться многочисленные исцеления.

До начала прошлого столетия мощи пребывали в Верхотурье. Затем долгие годы скитались по краеведческим музеям Свердловской области и только в 1992 году святыня была возвращена в Николаевский монастырь, в котором находится и сейчас.

Добавим, в мае верующие также отмечают день второго обретения мощей Симеона Верхотурского, а в сентябре — дни его памяти. 30 и 31 декабря в Верхотурье и селе Меркушино по случаю прославления святого проходят праздничные торжества. Так, сегодня утром в Свято-Николаевском мужском монастыре состоялась божественная литургия.