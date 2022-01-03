Как создаются ледяные шедевры? Фоторепортаж с фестиваля «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге

Фестиваль стартовал 29 декабря. Фото: Павел Ворожцов

XVI фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда», который проходит возле Храма на Крови в Екатеринбурге, достиг своего экватора — уже 7 января будут названы лучшие мастера и их произведения. А пока скульпторы со всей страны трудятся в поте лица, фотокорреспондент «Областной газеты» решил понаблюдать за их работой.

Напомним, что фестиваль стартовал 29 декабря, — в этот день состоялась первая организационная встреча со скульпторами и традиционный молебен. Тогда же мастера взялись за инструменты и принялись вырубать изо льда произведения искусства.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В нынешнем году организаторы мероприятия утвердили семь тем, которые легли в основу творчества скульпторов: 150 лет со дня рождения императрицы Александры Фёдоровны;

праздник Рождества Христова;

600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского;

культура в эпоху императора Николая II;

175 лет со дня учреждения Русской Духовной миссии в Иерусалиме и 140 лет со дня создания Императорского Православного Палестинского Общества;

подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской;

начало космической эры — 65 лет со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли (1957).

Взглянуть на физическое воплощение этих тем можно уже сейчас. Пускай многие скульптуры ещё далеки от завершения, их элементы и художественные решения могут дать представление о том, насколько разносторонний подход к работе у каждого из мастеров.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В общей сложности участие в XVI фестивале ледовой скульптуры принимают 23 команды со всей страны. Помимо мастеров из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Старопышминска, Новоуральска и Невьянска возле Храма на Крови трудятся скульпторы из Барнаула, Иркутска, Москвы, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга, Сочи, Удмуртской республики и Тверской области.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Отметим, что «Вифлеемская звезда» — единственный в России ледовый фестиваль, посвящённый празднику Рождества Христова. Он традиционно проходит в первые дни января на площади перед Храмом на Крови.