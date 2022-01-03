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Общество / Религия
3 января 2022, 10:14

Как создаются ледяные шедевры? Фоторепортаж с фестиваля «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге

  Павел Ворожцов
Подготовка ледовых скульптур

Фестиваль стартовал 29 декабря. Фото: Павел Ворожцов

XVI фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда», который проходит возле Храма на Крови в Екатеринбурге, достиг своего экватора — уже 7 января будут названы лучшие мастера и их произведения. А пока скульпторы со всей страны трудятся в поте лица, фотокорреспондент «Областной газеты» решил понаблюдать за их работой.

Напомним, что фестиваль стартовал 29 декабря, — в этот день состоялась первая организационная встреча со скульпторами и традиционный молебен. Тогда же мастера взялись за инструменты и принялись вырубать изо льда произведения искусства.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

В нынешнем году организаторы мероприятия утвердили семь тем, которые легли в основу творчества скульпторов:

  • 150 лет со дня рождения императрицы Александры Фёдоровны;
  • праздник Рождества Христова;
  • 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского;
  • культура в эпоху императора Николая II;
  • 175 лет со дня учреждения Русской Духовной миссии в Иерусалиме и 140 лет со дня создания Императорского Православного Палестинского Общества;
  • подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской;
  • начало космической эры — 65 лет со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли (1957).

    Взглянуть на физическое воплощение этих тем можно уже сейчас. Пускай многие скульптуры ещё далеки от завершения, их элементы и художественные решения могут дать представление о том, насколько разносторонний подход к работе у каждого из мастеров.

    Фото: Павел Ворожцов
    Фото: Павел Ворожцов
    Фото: Павел Ворожцов

    В общей сложности участие в XVI фестивале ледовой скульптуры принимают 23 команды со всей страны. Помимо мастеров из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Старопышминска, Новоуральска и Невьянска возле Храма на Крови трудятся скульпторы из Барнаула, Иркутска, Москвы, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга, Сочи, Удмуртской республики и Тверской области.

    Фото: Павел Ворожцов
    Фото: Павел Ворожцов

    Отметим, что «Вифлеемская звезда» — единственный в России ледовый фестиваль, посвящённый празднику Рождества Христова. Он традиционно проходит в первые дни января на площади перед Храмом на Крови.

    Фото: Павел Ворожцов

    Областная газета Свердловской области

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