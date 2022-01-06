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6 января 2022, 12:45

6 января православные верующие отмечают Рождественский сочельник

Икона

Сочельник отмечается 6 января. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 6 января, православные верующие отмечают Рождественский сочельник. В этот день завершается сорокадневный Рождественский пост и проходит подготовка к одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову.

Этот день ещё носит название Навечерие праздника. В канун Рождества принято подавать на стол специальное постное блюдо – "сочиво обварено, или кутья с мёдом", сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Рождественский сочельник установлен особенно строгий пост. Если соблюдать его по всем правилам, то принимать пищу можно только один раз – после вечерни, когда на середину храма будет вынесена зажжённая свеча. Она символизирует Вифлеемскую звезду.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит главное праздничное богослужение уральской столицы. Божественная литургия пройдёт в ночь с 6 на 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбург привезли Вифлеемский огонь.

Областная газета Свердловской области

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