Сочельник отмечается 6 января. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 6 января, православные верующие отмечают Рождественский сочельник. В этот день завершается сорокадневный Рождественский пост и проходит подготовка к одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову.

Этот день ещё носит название Навечерие праздника. В канун Рождества принято подавать на стол специальное постное блюдо – "сочиво обварено, или кутья с мёдом", сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Рождественский сочельник установлен особенно строгий пост. Если соблюдать его по всем правилам, то принимать пищу можно только один раз – после вечерни, когда на середину храма будет вынесена зажжённая свеча. Она символизирует Вифлеемскую звезду.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит главное праздничное богослужение уральской столицы. Божественная литургия пройдёт в ночь с 6 на 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбург привезли Вифлеемский огонь.