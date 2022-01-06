Митрополит Евгений рассказал, как молитва спасла его от гибели на морозе

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в канун Рождества рассказал о том, как едва не погиб на уральской трассе из-за небольшой аварии. Ему помогла молитва.
Это произошло прошлой зимой в отдалённой территории Свердловской области. Ночью машину занесло в сугроб. На улице были морозы под -40°С. Дорога совершенно безлюдная, а мобильной связи нет, рассказал митрополит Евгений в telegram-канале.
"В такие моменты понимаешь, что наша жизнь целиком находится в руках Божиих. Она может оборваться в любой момент. Удивительным ответом на молитву стала подоспевшая подмога. Мы вытаскивали машины, меняли колеса, пускали по кругу перчатки, чтоб согреться. И вышли из заметённого леса живыми и невредимыми", – написал митрополит.
Он пожелал "каждому ощутить Божию любовь".
Напомним, сегодня православные верующие празднуют Рождественский сочельник.