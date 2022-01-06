Темы дня

Общество / Религия
6 января 2022, 15:40

Митрополит Евгений рассказал, как молитва спасла его от гибели на морозе

Митрополит Евгений

Глава Екатеринбургской митрополии рассказал о чуде, которое произошло с ним прошлой зимой. Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в канун Рождества рассказал о том, как едва не погиб на уральской трассе из-за небольшой аварии. Ему помогла молитва.

Это произошло прошлой зимой в отдалённой территории Свердловской области. Ночью машину занесло в сугроб. На улице были морозы под -40°С. Дорога совершенно безлюдная, а мобильной связи нет, рассказал митрополит Евгений в telegram-канале.

"В такие моменты понимаешь, что наша жизнь целиком находится в руках Божиих. Она может оборваться в любой момент. Удивительным ответом на молитву стала подоспевшая подмога. Мы вытаскивали машины, меняли колеса, пускали по кругу перчатки, чтоб согреться. И вышли из заметённого леса живыми и невредимыми", – написал митрополит.

Он пожелал "каждому ощутить Божию любовь".

Напомним, сегодня православные верующие празднуют Рождественский сочельник.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.01.2022, 16:05 / Общество
Министр энергетики РФ исполнил желание девушки из Свердловской области
06.01.2022, 15:40 / Общество
Митрополит Евгений рассказал, как молитва спасла его от гибели на морозе
06.01.2022, 14:34 / Общество
"Уральские авиалинии" отменили рейс 7 января из Екатеринбурга в Алматы
06.01.2022, 14:12 / Общество
В Казахстане из-за массовых протестов продлили каникулы для студентов
06.01.2022, 13:54 / Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 15 316 жителей