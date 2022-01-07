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Общество / Религия
7 января 2022, 08:43

Православные отмечают Рождество Христово

рождение Спасителя

Архиерейское богослужение началось ровно в полночь. Фото: Владимир Мартьянов.

7 января православные верующие встречают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Приход в мир Спасителя отмечают на протяжении 12 дней, до праздника Крещения Господня.

Минувшей ночью в Свято-Троицком кафедральном соборе уральской столицы состоялась Божественная литургия. Праздничное богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Церковные службы для детей и старшего поколения прошли утром. В Храме-на-Крови побывал фотокорреспондент "Областной газеты".

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

"Нужно начать этот год, освящённый светом Рождества Христова, с примирения, прекращения взаимных обид и подозрений", – говорится в Рождественском послании главы Екатеринбургской митрополии. С полным текстом обращения можно ознакомиться тут.

Добавим, накануне отмечался Сочельник. В этот день завершился сорокадневный пост, верующие готовились к Рождеству.

Напомним, сегодня будут подведены итоги фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда". Скульпторы делают последние штрихи.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Областная газета Свердловской области

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