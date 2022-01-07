Православные отмечают Рождество Христово

7 января православные верующие встречают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Приход в мир Спасителя отмечают на протяжении 12 дней, до праздника Крещения Господня.
Минувшей ночью в Свято-Троицком кафедральном соборе уральской столицы состоялась Божественная литургия. Праздничное богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Церковные службы для детей и старшего поколения прошли утром. В Храме-на-Крови побывал фотокорреспондент "Областной газеты".
"Нужно начать этот год, освящённый светом Рождества Христова, с примирения, прекращения взаимных обид и подозрений", – говорится в Рождественском послании главы Екатеринбургской митрополии. С полным текстом обращения можно ознакомиться тут.
Добавим, накануне отмечался Сочельник. В этот день завершился сорокадневный пост, верующие готовились к Рождеству.
Напомним, сегодня будут подведены итоги фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда". Скульпторы делают последние штрихи.