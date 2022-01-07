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Общество / Религия
7 января 2022, 11:17

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Рождеством

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев пожелал православным уральцам крепкого здоровья, радости и добрых чудес. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 7 января, православные верующие отмечают Рождество Христово. Жителей Свердловской области с этим праздником поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что рождественские праздники наполняют душу любовью, добротой, надеждой на счастливое будущее, "даруют веру в осуществление всех наших созидательных планов и устремлений". По его словам, красивые традиции и важные ценности объединяют всех жителей региона вне зависимости от религиозной принадлежности.

Евгений Куйвашев пожелал православным уральцам крепкого здоровья, радости и добрых чудес. С полным текстом поздравления можно ознакомиться в печатной версии "Областной газеты" за 6 января. Там также размещено послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Областная газета Свердловской области

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