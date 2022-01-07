Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Рождеством

Евгений Куйвашев пожелал православным уральцам крепкого здоровья, радости и добрых чудес. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 7 января, православные верующие отмечают Рождество Христово. Жителей Свердловской области с этим праздником поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что рождественские праздники наполняют душу любовью, добротой, надеждой на счастливое будущее, "даруют веру в осуществление всех наших созидательных планов и устремлений". По его словам, красивые традиции и важные ценности объединяют всех жителей региона вне зависимости от религиозной принадлежности.

Евгений Куйвашев пожелал православным уральцам крепкого здоровья, радости и добрых чудес. С полным текстом поздравления можно ознакомиться в печатной версии "Областной газеты" за 6 января. Там также размещено послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.