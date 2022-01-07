Президент России поздравил православных христиан с Рождеством

На Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа. Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян, празднующих Рождество Христово. Он пожелал им здоровья, успехов и всего наилучшего.

Глава государства отметил, что христианский праздник имеет особый нравственный смысл. По его словам, Рождество «наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения».

По данным пресс-службы Кремля, в Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.

Добавим, ранее уральцев с Рождеством поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.