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Общество / Религия
7 января 2022, 13:10

Президент России поздравил православных христиан с Рождеством

Владимир Путин

На Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа. Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян, празднующих Рождество Христово. Он пожелал им здоровья, успехов и всего наилучшего.

Глава государства отметил, что христианский праздник имеет особый нравственный смысл. По его словам, Рождество «наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения». 

По данным пресс-службы Кремля, в Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво.

Добавим, ранее уральцев с Рождеством поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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