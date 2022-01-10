Лёд и молот: в центре Екатеринбурга воздвигли прозрачные скульптуры

Идею скульптуры «Небесный пастух» авторы разрабатывали целый год. Фото: Павел Ворожцов

21 ледяная скульптура появилась в канун Рождества Христова возле Храма-на-Крови в столице Урала. В этом году на фестивале «Вифлеемская звезда», который прошёл в 16-й раз, композиции изо льда посвящены не только Рождеству и православным образам, но и царской семье и покорению космоса.

В этом году на фестиваль приехали мастера с Урала, из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Иркутска, Барнаула, Ненецкого автономного округа, Новосибирска, Пермского края, Тверской области, Удмуртской Республики и других регионов, были и участники из Сербии.

– Мастерство скульпторов, которые приезжают на фестиваль, с каждым годом становится всё выше – это отметили и сами участники, и члены жюри, – комментирует «ОГ» одна из организаторов «Вифлеемской звезды» Елена Редкошеева. – В этом году у нас был ещё и большой предварительный конкурс: заявки подали около 40 команд, из них мы отобрали 21. Некоторые скульпторы оставались и по ночам, чтобы доделать работу или дождаться подходящих погодных условий. Но в итоге все мастера успели в срок.

Участники трудились над своими шедеврами с 29 декабря по 6 января. Погода в начале года благоволила работе над ледяными скульптурами: не было скачков температуры и сильного потепления, как на прошлом фестивале.

«Горожане сюда стекаются не только на Рождество, а до самой весны, пока фигуры не растают, и восхищаются этой красотой, – отметил перед церемонией награждения победителей фестиваля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. – Здесь такие авторские идеи и совершенство воплощения! С другой стороны, видны и ученические работы. У нас люди учатся, развиваются. Это, конечно, стало неотъемлемой частью рождественского и вообще зимнего Екатеринбурга».

Первое место жюри «Вифлеемской звезды» присудило композиции «Небесный пастух» скульпторов из Ижевска и Сергиева Посада Марии Соловатовой и Льва Брюханова. Они работают вместе уже много лет и являются мастерами международного уровня по скульптуре из самых разных материалов: лёд, снег, бетон, металлолом, солома, дерево.

– Лёд – очень пластичный материал, который сравнительно легко поддаётся обработке, но диктует свои средства выразительности, – рассказывает Мария Соловатова. – Он прозрачный, поэтому скульптура должна быть графичной, с чистыми линиями. Лёд капризен и прекрасен тем, что в зависимости от температуры ведёт себя и выглядит совершенно по-разному: может быть матовый, запотевший, или, наоборот, хрустальный. Мы изобразили ангела, который крыльями обнимает стадо овечек – агнцев. По сути, это ангел-хранитель, который бережёт наши души. Эта скульптура – наше пожелание и Екатеринбургу, и всем, кто её увидит.

Второе место на фестивале получила скульптура «Путь к Звезде» Николая Вылка из Нарьян-Мара, третье – скульптура «Русский Витязь. 1913-й год. Игорь Сикорский» Валентины Патраковой и Алексея Васюкова из Пермского края. Ещё восемь команд получили за свои работы специальные призы от партнёров «Вифлеемской звезды».

Второе место в конкурсе получила скульптура «Путь к звезде» Николая Вылка из Нарьян-Мара. Фото: Павел Ворожцов

Третье место на фестивале заняла скульптура «Русский Витязь. 1913-й год. Игорь Сикорский» (русский и американский авиаконструктор) Валентины Патраковой и Алексея Васюкова из Пермского края. Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Евгений поздравил победителей фестиваля Льва Брюханова и Марию Соловатову, которые участвуют в конкурсе третий год подряд. Фото: Павел Ворожцов

Погода в начале января благоволила работе над ледяными скульптурами: не было скачков температуры и сильного потепления, как в прошлом году. Фото: Павел Ворожцов

Специальный приз Храма-Памятника на Крови получила скульптура «Боже, Царя храни!» Ивана Зуева из Иркутска и Эдуарда Пономаренко из Нижнего Тагила. Фото: Павел Ворожцов

Уже в первый день открытия фестиваля полюбоваться скульптурами пришли толпы желающих. Фото: Павел Ворожцов

Специальный приз отряда космонавтов Российской Федерации – скульптура «Первый. К далеким мирам», ​​авторы Андрей Коньков и Сергей Сорокин. Фото: Павел Ворожцов