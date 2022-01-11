В Берёзовском прорубят 8 купелей для Крещения-2022

Окунаться в ледяную воду на Крещение следует под присмотром спасателей и только в специально оборудованных прорубях. Фото: Владимир Мартьянов.

Администрация Берёзовского городского округа опубликовала список купелей для крещенских купаний. Во время мероприятия, в ночь на 19 января, за здоровьем горожан будут следить врачи.

Уже на следующей неделе специалисты Центра гражданской защиты, отдела общественной безопасности Берёзовского ГО и ГИМС МЧС России обследуют выбранные места, сообщает пресс-служба мэрии муниципалитета. Сейчас список выглядит следующим образом:

п. Старопышминск – ул. Советская, 10 А (в районе часовни) и ул. Металлистов, 13 (в районе коллективного сада "Венеция");

п. Сарапулка – р. Сарапулка, ул. Лесная, дамба посёлка;

п. Лосиный – водоём в районе ул. 8 Марта, 1 Б;

п. Ключевск – водоём на ул. Первомайской, 3 А;

ГЛК "Лиственная" – 23-й км ЕКАДа (искусственный водоём).

Также в администрации Серова рассказали, что на городском пруду будет функционировать единственная санкционированная купель. В неё поместят деревянный короб с двумя спусками. Для удобства будет установлено освещение и три палатки, в том числе над купелью. Окунуться можно будет в период с 21:00 часа 18 января до 20:00 часов 19 января.

Важно! Окунаться в ледяную воду на Крещение следует под присмотром спасателей и только в специально оборудованных прорубях. Одежду перед купанием следует снимать снизу вверх, а надевать после купания – сверху вниз. Чтобы избежать шока от холода и рефлекторного сужения сосудов головного мозга, специалисты не рекомендуют погружаться или нырять в купели с головой. Также во избежание общего переохлаждения организма нельзя находиться в проруби более 1 минуты. После омовения стоит промокнуть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Категорически запрещается принимать участие в крещенских купаниях в состоянии алкогольного опьянения.

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