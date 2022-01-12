В Екатеринбурге состоится православная выставка-ярмарка "Русь крещеная, святая..."

На выставке-ярмарке можно будет приобрести церковную утварь, греческий ладан, ювелирные изделия, монастырский мёд. Фото: сайт Екатеринбургской епархии.

В Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44д) с 14 по 21 января пройдёт XVI православная выставка-ярмарка "Русь крещеная, святая...". Вход свободный.

Выставка, которую благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, откроется в пятницу в 12:00 молебном на начало благого дела. На ней крупнейшие храмы и монастыри РПЦ представят иконы, церковную утварь, греческий ладан, ювелирные изделия, монастырский мёд. А предприятия – подарочные наборы постельного белья, скатерти, одежду из экологически чистых тканей, наряды в русском стиле и многое другое.

Кстати, на выставке будут старинные иконы преподобного Сергия Радонежского, обретению мощей которого в наступившем году исполняется 600 лет, а также святого великомученика целителя Пантелеимона.

По данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, гостей мероприятия также ждёт культурная программа. На площадке будут представлены экспозиции "Светоч Земли Русской" и "Святки". Также в субботу для посетителей выступят казачий ансамбль "Лава" (Заречный) и коллектив народной песни "Земляничка" (Екатеринбург). 14, 17 и 19 января все желающие смогут бесплатно научиться мастерству рисунка под руководством православного художника Василия Заплатина-Верхотурского.

Ранее "Областная газета" опубликовала список ярмарок в Свердловской области на 13-16 января.