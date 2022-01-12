Опубликован предварительный список купелей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ведётся подготовка к празднику Крещения Господня. По предварительной информации, искупаться можно будет в 9 местах.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, подготовка площадок подходит к концу. При этом окончательный список купелей, соответствующих всем требованиям безопасности, будет опубликован 17 января.
На данный момент перечень выглядит следующим образом:
- 3 купели появятся на озере Шарташ,
- 1 – на Верх-Исетском пруду,
- 1 – в посёлке Чусовское Озеро,
- 1 – на водоёме у микрорайона Светлого,
- 1 – на озере в микрорайоне Европейском,
- 1 – на территории Благовещенского Храма Святых Божиих строителей,
- 1 – в посёлке Елизавет.
Отмечается, что при подготовке купелей проверят качество воды.
Добавим, что на сайтах администраций свердловских муниципалитетов начали появляться списки купелей, которые организуют в Крещение. Так, в Берёзовском их будет 8, в Ревде – две, а в Серове и Нижнем Тагиле – по одной. В Каменске-Уральском уже представили программу празднования Крещения Господня.