Опубликован предварительный список купелей в Екатеринбурге

При подготовке купелей проверят качество воды. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге ведётся подготовка к празднику Крещения Господня. По предварительной информации, искупаться можно будет в 9 местах.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, подготовка площадок подходит к концу. При этом окончательный список купелей, соответствующих всем требованиям безопасности, будет опубликован 17 января.

На данный момент перечень выглядит следующим образом:

3 купели появятся на озере Шарташ,

1 – на Верх-Исетском пруду,

1 – в посёлке Чусовское Озеро,

1 – на водоёме у микрорайона Светлого,

1 – на озере в микрорайоне Европейском,

1 – на территории Благовещенского Храма Святых Божиих строителей,

1 – в посёлке Елизавет.

Отмечается, что при подготовке купелей проверят качество воды.

Добавим, что на сайтах администраций свердловских муниципалитетов начали появляться списки купелей, которые организуют в Крещение. Так, в Берёзовском их будет 8, в Ревде – две, а в Серове и Нижнем Тагиле – по одной. В Каменске-Уральском уже представили программу празднования Крещения Господня.