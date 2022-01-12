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Общество / Религия
12 января 2022, 18:22

Опубликован предварительный список купелей в Екатеринбурге

крещенские купания

При подготовке купелей проверят качество воды. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге ведётся подготовка к празднику Крещения Господня. По предварительной информации, искупаться можно будет в 9 местах.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, подготовка площадок подходит к концу. При этом окончательный список купелей, соответствующих всем требованиям безопасности, будет опубликован 17 января.

На данный момент перечень выглядит следующим образом:

  • 3 купели появятся на озере Шарташ,
  • 1 – на Верх-Исетском пруду,
  • 1 – в посёлке Чусовское Озеро,
  • 1 – на водоёме у микрорайона Светлого,
  • 1 – на озере в микрорайоне Европейском,
  • 1 – на территории Благовещенского Храма Святых Божиих строителей,
  • 1 – в посёлке Елизавет.

Отмечается, что при подготовке купелей проверят качество воды.

Добавим, что на сайтах администраций свердловских муниципалитетов начали появляться списки купелей, которые организуют в Крещение. Так, в Берёзовском их будет 8, в Ревде – две, а в Серове и Нижнем Тагиле – по одной. В Каменске-Уральском уже представили программу празднования Крещения Господня.

Областная газета Свердловской области

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