В Сысертском ГО открыли восстановленный храм во имя архангела Михаила

В селе Новоипатово Сысертского ГО открыли храм во имя архангела Михаила. Его восстановление велось с 2005 года.
Чин освящения восстановленного храма совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он передал храму подарки — иконы Спасителя и Божьей Матери, евхаристические сосуды, воздухи, — и удостоил его настоятеля Андрея Костарева правом ношения наперсного креста.
Причастие святых Христовых Тайн совершалось из трёх чаш. Песнопения божественной литургии исполнил хор Храма на Крови. Завершилось празднество совместным пением колядок, прихожане приподнесли владыке корзинку с вареньем и соленьями. Сёстры Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря вручили гостям иконы — по образцу написанной сёстрами храмовой иконы архангела Михаила.
Награды, в том числе медали Святой великомученицы Екатерины II степени, вручались строителям храма Архангела Михаила — руководителю реставрационных работ Михаилу Сапрыкину, архитекторам Петру Березкину и Инне Ильмуратовой, а также звонарю Алексею Катышеву. Через два года, как храм отстоится, внутри начнётся роспись сводов и стен. После этого запланировано великое освящение храма, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Напомним, что каменный храм во имя архангела Михаила в селе Новоипатово Сысертского района в русско-византийском стиле был заложен в 1862 году на скальном основании, а освящён в 1869 году. На строительство колокольни деньги пожертвовал Иоанн Кронштадтский. В 1930-е годы храм был уничтожен пожаром и закрыт.
В 2004 году храм передали Церкви, и в следующем году силами жителей села и настоятеля начались восстановительные работы. Затем к реконструкции подключился фонд святой Екатерины. В августе 2021 года на храм установили кресты высотой 2,6 метра.