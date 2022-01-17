В Сысертском ГО открыли восстановленный храм во имя архангела Михаила

Храм в сысертском селе восстанавливали около 17 лет. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В селе Новоипатово Сысертского ГО открыли храм во имя архангела Михаила. Его восстановление велось с 2005 года.

Чин освящения восстановленного храма совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он передал храму подарки — иконы Спасителя и Божьей Матери, евхаристические сосуды, воздухи, — и удостоил его настоятеля Андрея Костарева правом ношения наперсного креста.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Причастие святых Христовых Тайн совершалось из трёх чаш. Песнопения божественной литургии исполнил хор Храма на Крови. Завершилось празднество совместным пением колядок, прихожане приподнесли владыке корзинку с вареньем и соленьями. Сёстры Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря вручили гостям иконы — по образцу написанной сёстрами храмовой иконы архангела Михаила.

Награды, в том числе медали Святой великомученицы Екатерины II степени, вручались строителям храма Архангела Михаила — руководителю реставрационных работ Михаилу Сапрыкину, архитекторам Петру Березкину и Инне Ильмуратовой, а также звонарю Алексею Катышеву. Через два года, как храм отстоится, внутри начнётся роспись сводов и стен. После этого запланировано великое освящение храма, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, что каменный храм во имя архангела Михаила в селе Новоипатово Сысертского района в русско-византийском стиле был заложен в 1862 году на скальном основании, а освящён в 1869 году. На строительство колокольни деньги пожертвовал Иоанн Кронштадтский. В 1930-е годы храм был уничтожен пожаром и закрыт.

В 2004 году храм передали Церкви, и в следующем году силами жителей села и настоятеля начались восстановительные работы. Затем к реконструкции подключился фонд святой Екатерины. В августе 2021 года на храм установили кресты высотой 2,6 метра.