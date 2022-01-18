Крещенский сочельник отмечают православные верующие

В Крещенский сочельник первый раз освящают воду — чином Великого освящения воды, который ещё называют Великой агиасмой. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 18 января, православные верующие отмечают Крещенский сочельник, или Навечерие Крещения Господня. В этот день христиане соблюдают строгий пост.

Разрешается употреблять только сочиво — постное блюдо, сваренное из зёрен пшеницы, приправленное мёдом и сухофруктами. Воздержание от еды продолжается до выноса свечи после утренней литургии 19 января, в день Богоявления, и первого употребления освящённой крещенской воды.

В Крещенский сочельник первый раз освящают воду — чином Великого освящения воды, который ещё называют Великой агиасмой (агиасма — буквально, с греческого "святыня"). Второе освящение происходит в сам праздник Крещения Господня. Освящённую воду верующие хранят в доме на случай болезней.

Набрать святую воду можно с 19 по 27 января. В течение этих дней длится праздник Крещения Господня. 27 января проходит отдание праздника Крещения, или Богоявления. До 18 января проходят Святки (святые дни после Рождества). Крещенский сочельник соединяет два этих периода. Напомним, что праздник Крещения Господня имеет ещё одно название — Святое Богоявление. Во время Крещения Иисуса на реке Иордан миру было впервые открыто, было явлено то, что Иисус есть Сын Божий, и именно этому событию посвящён праздник Крещения.

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