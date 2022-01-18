Только для смелых и закалённых: где окунуться на Крещение в Свердловской области?

В купели не нужно плавать: достаточно нескольких секунд, чтобы трижды окунуться в воду. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в России отмечают православный праздник Крещения Господня или Богоявление. В ночь с 18 на 19 января сотни свердловчан собираются окунуться в ледяную воду – в регионе уже прорубили десятки купелей.

Можно и без проруби

Традиционно окунуться в прорубь в священную для всех православных верующих ночь можно в местных водоёмах и также в купелях, установленных в отапливаемых палатках. Рядом с местами купаний обычно дежурят медики и сотрудники МЧС.

Точное число иорданей в регионе станет известно сегодня в течение дня. Однако из-за обострившейся ситуации с коронавирусом медики призывают воздержаться от окунаний в прорубь в этом году.

– Крещение – праздник, когда люди собираются большими компаниями, обнимаются, близко общаются, но в период пандемии это может грозить опасными последствиями, – комментирует «ОГ» пресс-секретарь екатеринбургской ЦГБ №2 Илона Стародубцева. – При этом новый штамм коронавируса «омикрон» уже найден в Свердловской области. Стоит помнить, что он гораздо более заразен, чем простой дельта-штамм.

Этого же мнения придерживается и Екатеринбургская епархия. Там рекомендуют сосредоточиться на духовной составляющей праздника и внимательно отнестись к своему здоровью и мерам санитарно-эпидемиологической безопасности.

– Основным действом в Крещение является посещение верующими храма, участие в церковных таинствах, – поясняет «ОГ» руководитель отдела по делам молодёжи и миссии Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин. – Все остальные вещи, которые сопутствуют празднику – народные традиции, которые лишь дополняют священный день. Крещенские купания, по-видимому, воспроизводят окунание в воду при крещении каждого верующего человека. Но от этого можно воздержаться и посвятить время молитве, богослужению. Самое главное – это не окунуть себя в святую воду, а окунуть своё сердце в ту святыню, которую предлагает для нас Господь в этот день.

Иерей напомнил, что ещё одной важной особенностью праздника является освящение воды в храме. В Крещение верующие набирают немного святой воды и хранят дома в течение всего года, используя её по мере необходимости.

Никакого алкоголя

Если же решение окунуться в прорубь в Крещение принято окончательно, следует внимательно отнестись к своему здоровью.

– При купании в ледяной воде в организме резко сужаются все сосуды, чтобы сохранить тепло, а потом они быстро расширяются. Это стресс для любого человека, поэтому делать это лучше только совершенно здоровым людям, – говорит Илона Стародубцева. – Запрещено окунаться в прорубь, если есть какие-то хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой или дыхательной систем. Ни в коем случае не стоит идти окунаться в период обострения соматических заболеваний. Также опасно купаться в нетрезвом состоянии: алкоголь и прорубь – несовместимые вещи. Желательно поберечься людям зрелого возраста. И в целом любому человеку перед тем, как идти на крещенские купания, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Тем, кому запрещено по состоянию здоровья купание в проруби, можно окунуться в отапливаемых купелях. Кроме того, считается, что в крещенскую ночь вся вода становится святой – даже та, что течёт из крана. Поэтому верующим можно просто принять душ: это будет иметь тот же эффект и не нанесёт вреда здоровью.

Купели на Среднем Урале

Екатеринбург

Озеро Шарташ (три купели)

Верх-Исетский пруд (четыре купели)

Посёлок Чусовское Озеро

Водоём у микрорайона «Светлый»

Озеро в микрорайоне «Европейский»

Территория Благовещенского Храма Святых Божиих строителей

Посёлок Елизавет

Серов

Киселёвское водохранилище

Берёзовский городской округ

Посёлок Старопышминск – ул. Советская, 10а (в районе часовни), ул. Металлистов, 13 (в районе коллективного сада «Венеция»)

Посёлок Сарапулка – р. Сарапулка, ул. Лесная, дамба посёлка

Посёлок Лосиный – водоём в районе ул. 8 Марта, 1б

Посёлок Ключевск – водоём на ул. Первомайской, 3а

ГЛК «Лиственная» – 23-й км ЕКАДа (искусственный водоём)Каменск-Уральский l Река Каменка (две купели)

Нижний Тагил

Возле клуба моржей (напротив дома №1 на проспекте Мира)

Ревда

Акватория Ревдинского городского пруда

Мариинское водохранилище

Погода в крещенскую ночь Как рассказала «Облгазете» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, погода в Свердловской области 18 и 19 января будет благоприятная. Существенных осадков в регионе не ожидается, сильного ветра тоже: он будет умеренный, юго-западный. Температура в центральной части Среднего Урала и в Екатеринбурге будет выше нормы: в дневные часы минус 4–6 градусов, ночью около 10 градусов ниже нуля. На крайнем севере региона температура ожидается на 5–7 градусов ниже.

МЕДИКИ И СПАСАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ: перед купанием сделать разминку или пробежку, чтобы разогреться;

не употреблять спиртные напитки;

подходить к проруби в удобной, не скользящей обуви, которую легко снять;

окунаться в прорубь по шею и не находиться в воде дольше минуты;

после окунания сразу вытереться полотенцем, надеть тёплую одежду, шапку и выпить горячий напиток, например, чай, травяной настой или морс. Пить алкоголь после купания в проруби тоже не стоит;

в ближайшие несколько дней после купания в проруби поберечься, следить за своим здоровьем. В случае недомогания обратиться к врачу и рассказать, что ранее вы окунались в купель.