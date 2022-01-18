Стал известен полный список крещенских купелей Екатеринбурга

Перед крещенским купанием необходимо проконсультироваться с врачом! Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге завершается подготовка к крещенским купаниям. Согласован полный список мест, где будут организованы купели, проруби, бассейны.

Массовые окунания пройдут в 13 местах:

Храм на Крови (ул. Царская, 10);

Храм во имя Святых Божьих строителей (ул. Вильгельма де Геннина, 61);

Храм во имя святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Цыганская, 19);

пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России (ул. Проезжая, 110);

пляжная зона с севера от МУП "Кировское АНО СРЦЗ и ЗП "ШАРТИ" (ул. Отдыха, 111);

ООО "Дилекс-Авто" (ул. Отдыха, 1);

Верх-Исетский пруд (ул. Кирова, 40);

микрорайон Европейский (купель на водоёме в районе ул. Двинской, 24);

Малоистокский пруд (ул. Трактовая, 15);

отель Ramada, Кольцовский тракт;

посёлок Елизавет (в районе ул. Базальтовой);

ООО "Рыбалка на Калиновке" (ул. Фрезеровщиков, 200);

посёлок Чусовское Озеро (в районе ул. Солнечной).

По данным пресс-службы администрации города, муниципалитет провёл процедуру сбора необходимых заявок и согласование мест купания. Благодаря этому сотрудники полиции и МЧС проведут мероприятия по обеспечению мер безопасности.

Отмечается, что на местах купания будут дежурить медики, водолазы и спасатели. У купелей будут поставлены тёплые палатки для переодевания, установлено освещение.

Важно! Окунаться в ледяную воду на Крещение следует под присмотром спасателей и только в специально оборудованных прорубях. Одежду перед купанием следует снимать снизу вверх, а надевать после купания — сверху вниз. Чтобы избежать шока от холода и рефлекторного сужения сосудов головного мозга, специалисты не рекомендуют погружаться или нырять в купели с головой. Также во избежание общего переохлаждения организма нельзя находиться в проруби более одной минуты. После омовения стоит промокнуть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Категорически запрещается принимать участие в крещенских купаниях в состоянии алкогольного опьянения.

О купелях в других свердловских муниципалитетах читайте тут.

Напомним, 18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник. В этот день первый раз освящают воду — чином Великого освящения воды. Второе освящение происходит в сам праздник Крещения Господня. Освящённую воду верующие хранят в доме на случай болезней. Набрать святую воду можно с 19 по 27 января.