Евгений Куйвашев и Алексей Орлов поучаствовали в крещенских купаниях

Глава уральской столицы отметил, что он ежегодно принимает участие в крещенских купаниях уже 25 лет. Фото: Instagram Алексея Орлова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов традиционно искупались в иорданях в праздник Крещения Господня. Глава уральской столицы отметил, что он ежегодно принимает участие в крещенских купаниях уже 25 лет.

Напомним, что сегодня, 18 января, православные верующие отмечают Крещенский сочельник, или Навечерие Крещения Господня. В этот день христиане соблюдают строгий пост.

По словам Алексея Орлова, он вместе с Евгением Куйвашевым окунулся в купели в Малом Истоке.

"Сегодня вечером я окунулся в ледяную воду вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Ощущения, как и все 25 лет, которые я поддерживаю эту традицию, — непередаваемые!" — пишет мэр Екатеринбурга на своей странице в Instagram.

Также Алексей Орлов пожелал екатеринбуржцам, чтобы праздник Крещения Господня подарил им счастье, мир в доме и желанный успех.

Всего в Свердловской области оборудовано 90 иорданей в 45 муниципалитетах. Специалисты ГИМС при проверке купелей обращали внимание на толщину льда, наличие ограждений, лестничных спусков и короба внутри купели, чтобы человека не унесло течением. Глубина не должна превышать 1,2–1,8 метра.