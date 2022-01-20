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Общество / Религия
20 января 2022, 12:24

Более 23 тысяч свердловчан окунулись в купели на Крещение

Крещенские купания

Крещенские купания прошли без происшествий. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области прошли крещенские купания. В купели окунулись более 23 тысяч человек.

На Среднем Урале было организовано 92 места для купания. Они были оборудованы специальными деревянными помостами, трапами, тёплыми раздевалками (палатками). У купелей дежурили спасатели, медики, полицейские — всего 1,6 тысячи человек, в том числе 450 сотрудников МЧС.

Для мониторинга обстановки на открытых иорданях и выявления несанкционированных купелей применялись беспилотные авиационные системы, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Как сообщалось ранее, были выявлены и ликвидированы 4 незаконные купели. Крещенские купания прошли без происшествий.

Областная газета Свердловской области

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