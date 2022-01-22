РПЦ признает найденные под Екатеринбургом царские останки подлинными

СКР в 2021 году выпустил три тома книги о расследовании убийства семьи Романовых. Фото: с сайта СКР

В Русской православной церкви заявили, что результаты проведённого следствия не оставляют сомнений в подлинности найденных под Екатеринбургом останков членов семьи Романовых. Они будут признаны соборным решением Церкви.

"На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности "екатеринбургских останков", но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви", — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия–24".

Напомним, что предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году. Тогда официальной позиции РПЦ по останкам семьи последнего российского императора Николая II так и не было озвучено. В 2018 году в Следственном комитете России подтвердили подлинность найденных под Екатеринбургом останков. Экспертиза показала, что они принадлежат императору, членам его семьи и лицам из их окружения. Останки некоторых членов семьи Романовых были найдены в 1991 году. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии нашли в 2007 году.

Об их подлинности должны заявить участники Архиерейского собора Русской православной церкви после изучения результатов экспертиз. Он должен был состояться 15–18 ноября 2021 года, однако его перенесли на полгода из-за пандемии коронавируса. Новые даты заседаний — 26–29 мая.

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