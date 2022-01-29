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Общество / Религия
29 января 2022, 11:21

Один из старейших уральских храмов отмечает свой престольный праздник

храм

Каменная церковь была заложена в июне 1773 года. Фото: Галина Соловьёва

29 января Православная церковь отмечает день поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра. В этот день свой престольный праздник отмечает один из старейших уральских храмов.

Речь идёт о храме во имя святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Сысерти. В нём расположен придел в честь поклонения честных вериг апостола Петра. По данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, в этом году приход отметит 287-летие.

Кстати, своим появлением церковь обязана главному командиру Уральских, Сибирских и Казанских заводов Василию Никитичу Татищеву. Закладка деревянного храма состоялась 12 (25 по н. ст.) октября 1735 года. Каменная церковь была заложена в июне 1773 года. Подробнее читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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Один из старейших уральских храмов отмечает свой престольный праздник