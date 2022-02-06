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Общество / Религия
6 февраля 2022, 10:05

Храм на Крови в Екатеринбурге отмечает престольный праздник

Храм на Крови в Екатеринбурге отмечает престольный праздник

В этот день Храм на Крови, имеющий полное название Храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, отмечает свой престольный праздник. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные верующие встречают Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Памяти этого Собора посвящён Храм на Крови в Екатеринбурге и алапаевский монастырь.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий возглавили божественную литургию в екатеринбургском храме. Накануне они совершали там архиерейское всенощное бдение.

Напомним, что новомучениками Церковь именует всех пострадавших за веру в период послереволюционных гонений в России в ХХ веке. В этот день совершается по­ми­но­ве­ние за всех тех усоп­ших. Обычно Собор празднуется в воскресный день, если он выпадает на 7 февраля, или на ближайшее к этой дате воскресенье. В этом году это 6 февраля.

В Екатеринбургской епархии напомнили, что в этот день Храм на Крови, имеющий полное название Храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, отмечает свой престольный праздник, а также алапаевский монастырь и отдельные храмы и молельные комнаты, освящённые в честь святых новомучеников. Среди них Архиерейское подворье во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого в Екатеринбурге, приход во имя преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны в Православном детском приюте для девочек, Сергиво-Елисаветинский храм и храм во имя Великой княгини Елисаветы при Обители милосердия в уральской столице, женский монастырь во имя святой Елисаветы в Алапаевске и другие.

Сре­ди по­стра­дав­ших за ве­ру в ХХ ве­ке свя­ти­тель Ти­хон, пат­ри­арх Мос­ков­ский и всея Ру­си, из­бра­ние ко­то­ро­го про­изо­шло в Хра­ме Хри­ста Спа­си­те­ля (1925); свя­тые цар­ствен­ные стра­сто­терп­цы; свя­щен­но­му­че­ник Петр, мит­ро­по­лит Кру­тиц­кий (1937); свя­щен­но­му­че­ник Вла­ди­мир, мит­ро­по­лит Ки­ев­ский и Га­лиц­кий (1918); свя­щен­но­му­че­ник Вениамин, мит­ро­по­лит Пет­ро­град­ский и Гдов­ский; свя­щен­но­му­че­ник мит­ро­по­лит Се­ра­фим (Чи­ча­гов) (1937); клю­чарь Хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля свя­щен­но­му­че­ник про­то­пре­сви­тер Алек­сандр (1937); пре­по­доб­но­му­че­ни­цы ве­ли­кая кня­ги­ня Ели­са­ве­та и ино­ки­ня Вар­ва­ра (1918) и другие.

Областная газета Свердловской области

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