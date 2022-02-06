Храм на Крови в Екатеринбурге отмечает престольный праздник

В этот день Храм на Крови, имеющий полное название Храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, отмечает свой престольный праздник. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные верующие встречают Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Памяти этого Собора посвящён Храм на Крови в Екатеринбурге и алапаевский монастырь.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий возглавили божественную литургию в екатеринбургском храме. Накануне они совершали там архиерейское всенощное бдение.

Напомним, что новомучениками Церковь именует всех пострадавших за веру в период послереволюционных гонений в России в ХХ веке. В этот день совершается по­ми­но­ве­ние за всех тех усоп­ших. Обычно Собор празднуется в воскресный день, если он выпадает на 7 февраля, или на ближайшее к этой дате воскресенье. В этом году это 6 февраля.

В Екатеринбургской епархии напомнили, что в этот день Храм на Крови, имеющий полное название Храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, отмечает свой престольный праздник, а также алапаевский монастырь и отдельные храмы и молельные комнаты, освящённые в честь святых новомучеников. Среди них Архиерейское подворье во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого в Екатеринбурге, приход во имя преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны в Православном детском приюте для девочек, Сергиво-Елисаветинский храм и храм во имя Великой княгини Елисаветы при Обители милосердия в уральской столице, женский монастырь во имя святой Елисаветы в Алапаевске и другие.