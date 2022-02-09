Екатеринбургская духовная семинария получила государственную аккредитацию

В 2002 году Министерством образования РФ семинарии была выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере религиозного образования. Фото: Алексей Кунилов

Выпускники Екатеринбургской духовной семинарии теперь будут получать диплом государственного образца. Речь идёт о студентах, которые обучаются по бакалаврской программе "Теология".

Как отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, это важное событие для администрации, профессорско-преподавательского состава, студентов и выпускников семинарии. С получением аккредитации коллектив уральской духовной школы поздравил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Это выводит Екатеринбургскую духовную семинарию на новый уровень признания государством", – отметил он.

Добавим, приказ о государственной аккредитации учреждения был опубликован на сайте Рособрнадзора. Согласно документу, духовная семинария признана "прошедшей государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровня профессионального образования по укрупнённой группе профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу сроком на 6 лет".

Фото: документ

Кстати, в 2002 году Министерством образования РФ вузу была выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере религиозного образования. В 2002/2003 учебном году в семинарии открылось певческо-регентское отделение, благодаря чему появилась возможность получения духовно-музыкального образования девушками. В 2017 году был сделан первый набор на магистерскую программу "История Церкви", открыты курсы повышения квалификации священнослужителей и Центр подготовки церковных специалистов имени священномученика Фаддея (Успенского).