11 февраля отмечается Собор Екатеринбургских святых и день рождения епархии

Собор Екатеринбургских святых сегодня включает 61 человека, мученически скончавшегося на территории епархии в XVII–ХХ столетиях. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 11 февраля, Екатеринбургская епархия отметит 137 лет со дня образования. В этот же день проходит праздничное богослужение в честь Собора Екатеринбургских святых.

Божественную литургию в Храме-Памятнике на Крови в 9:00 возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Прямую трансляцию проведёт православный телеканал "Союз". Накануне в Храме-на-Крови состоялось всенощное бдение.

В Екатеринбургской епархии напомнили, что 29 января/11 февраля 1885 года по указу императора Александра III Екатеринбургское викариатство было отделено от Пермской епархии и приобрело статус самостоятельной епархии. Сегодня отмечается 137 лет с того дня.

В 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 11 февраля, в день образования Екатеринбургской епархии, установлено праздновать Собор Екатеринбургских святых. Сегодня он включает 61 человека, мученически скончавшегося на территории епархии в XVII–ХХ столетиях.

Особым почитанием пользуется святой праведный Симеон Верхотурский, а также святые XX века: Царственные страстотерпцы, преподобномученицы Великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара. Напомним, что в 2016 году в Собор Екатеринбургских святых был добавлен страстотерпец Евгений врач (Евгений Сергеевич Боткин). В 2018 году были включены священномученик Михаил Макаров, священномученик Ефрем Долганёв, мученик Константин Минятов и мученик Афанасий Жуланов, священномученик Александр Адрианов, убитый большевиками в 1918 году в Нижней Туре.

Ожидается, что в 2022 году в Собор войдут ещё четыре имени новомучеников. Это Пётр (Полянский), Иаков Бойков, Сергий Кочуров и преподобномученица Анастасия Титова. Это решение уже принято Синодальной комиссией по канонизации святых и вынесено на утверждение Архиерейского Собора.