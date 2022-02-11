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Общество / Религия
11 февраля 2022, 08:49

В 2022 году Собор Екатеринбургских святых пополнится четырьмя новыми именами

Собор Екатеринбургских святых отмечается сегодня, в день рождения епархии

Решение о включении новых имён в Собор Екатеринбургских святых вынесено на утверждение Архиерейского Собора. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В 2022 году в Собор Екатеринбургских святых включат ещё четыре имени. Это священномученик Пётр (Полянский), Иаков Бойков, Сергий Кочуров и преподобномученица Анастасия Титова.

Об этом в ходе X Всероссийской научно-богословской конференции "Церковь. Богословие. История" сообщила игумения Домника (Коробейникова), настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, представитель епархиальной комиссии по канонизации.  

"Решение о включении их имён в Собор Екатеринбургских святых уже принято Синодальной комиссией по канонизации святых и вынесено на утверждение Архиерейского Собора. Как удалось установить по архивным документам, трое из этих новомучеников, святые Сергий, Иаков и Анастасия, скончались в лагерях на территории нынешней Свердловской области. А святитель Пётр провёл самые тяжёлые, мученические годы своей жизни в свердловской тюрьме", — рассказала матушка Домника.

Новомученикам, принявшим смерть в уральских лагерях, посвящён фильм "Сии не убояшася темницы", который в рамках конференции представили сёстры Ново-Тихвинской обители.

Добавим, что Архиерейский собор РПЦ должен состояться 26–29 мая 2022 года. Участники ознакомятся также с результатами экспертиз останков царской семьи. По итогам Русская православная церковь может высказать свою официальную позицию по поводу екатеринбургских останков — принадлежат ли они семье Николая II.

Напомним, что Собор Екатеринбургских святых отмечается сегодня, в день рождения епархии. Сегодня он включает 61 человека, мученически скончавшегося на территории епархии в XVII–ХХ столетиях. Собор пополнялся именами святых в 2016 и 2018 годах.

Областная газета Свердловской области

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