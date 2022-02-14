У православных верующих начался подготовительный период к Великому посту

На предстоящей неделе православные верующие отметят Сретение Господне. Фото: Владимир Мартьянов

Началась первая подготовительная неделя к Великому посту. Сам пост у православных верующих начнётся 7 марта и продлится до 23 апреля. Наставления на подготовительный период дал настоятель Благовещенского храма в Академическом районе Екатеринбурга Даниил Рябинин.

Началась неделя о мытаре и фарисее, в которую в храмах читается притча о двух разных людях, вошедших в храм. 15 февраля верующие отметят Сретение Господне (переводится как "встреча"), посвящённое принесению в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа. С 20 февраля начнётся вторая неделя подготовки к посту — неделя о блудном сыне.

26 февраля православные христиане встретят Вселенскую родительскую (Мясопустную) субботу, когда совершается поминовение усопших. С 27 февраля будет идти неделя о Страшном суде (Мясопустная). Верующим напомнят о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде. Уже с 28 февраля из пищи исключаются мясо.

С 6 марта начинается Сыропустная неделя. Православные христиане отмечают Прощёное воскресение. Завершается Масленица и начинается 48-дневный Великий пост.

"Подготовительный период к Великому посту — важнейший период, в котором последовательно, в смысловом и ином порядке Святая Церковь готовит нас начать постные труды. Очевидно, что правильная подготовка, рассуждение над текстами Святого Писания, участие в богослужениях этих дней даст нам правильный настрой. Пусть время поста принесет нашей душе пользу, и мы сможем подняться еще на одну ступеньку духовной лестницы", — приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии слова Даниила Рябинина.