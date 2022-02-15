Православные верующие отмечают сегодня Сретение Господне

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит божественную литургию в храме в честь Сретения Господня в п. Старопышминск Берёзовского благочиния. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 15 февраля, православные христиане встречают Сретение Господне. Это один из двенадцати важнейших праздников, его всегда отмечают на сороковой день после Рождества.

"Сретение" означает "встреча". Праздник установлен в память о встрече младенца Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном в Иерусалимском храме. В этот день Пресвятая Богородица принесла Младенца, чтобы посвятить Его Богу.

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в храме в честь Сретения Господня в п. Старопышминск Берёзовского благочиния. Сегодня он возглавит там божественную литургию. Владыка пожелал, чтобы каждый раз верующие, заходя в храм, ожидали встречи с Богом и чтобы она совершалась во все дни нашей жизни и была неотъемлемой её частью.

"Сегодня происходит Сретение с Господом — наша встреча. И, когда мы в храме будем совершать божественную литургию, мы встретимся со Христом, мы примем Его на руки, мы примем Его в себя, когда будем причащаться Святых Христовых Таин", — передаёт пресс-служба Екатеринбургской епархии слова митрополита Евгения.

Напомним, что у православных верующих идёт подготовительный период к Великому посту. Началась неделя о мытаре и фарисее, в которую в храмах читается притча о двух разных людях, вошедших в храм. С 20 февраля начнётся неделя о блудном сыне. Сам пост пройдёт с 7 марта и по 23 апреля.