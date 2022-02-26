Православные христиане встречают Вселенскую родительскую субботу

В этот день принято молиться об усопших родных и близких, в первую очередь о родителях. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 26 февраля, православные верующие молятся об усопших в день Вселенской (мясопустной) родительской субботы. Он приходится на субботу перед неделей о Страшном суде.

В этот день принято молиться об усопших дома или в храме и подавать милостыню в память о них. Накануне в православных храмах прошло вечернее заупокойное богослужение.

"Очень важно в преддверии начала Великого поста и воспоминания Страшного суда помолиться об усопших, близких и родных. По учению Церкви, над всякой душой умершего совершается частный суд, но в отличие от будущего Страшного суда частный не является окончательным. Это означает, что душа умершего может рассчитывать на прощение нераскаянных грехов. Из всех людей, чья временная земная жизнь окончена, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот дар жизни получили — родителям и прародителям нашим, поэтому эта суббота именуется родительской", — приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии слова руководителя миссионерского отдела иерея Даниила Рябинина.

Добавим, что в Церковном уставе всего две таких родительских субботы: мясопустная, за неделю до начала Великого поста, и Троицкая, предшествующая празднику Пятидесятницы.