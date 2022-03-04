Опубликован график богослужений в первую неделю Великого поста в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

Великий пост начнётся 7 марта. Фото: Галина Соловьёва

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит богослужения накануне Великого поста и в его первую седмицу в двух свердловских городах. Речь идёт об уральской столице и Нижнем Тагиле.

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, до начала поста осталась два дня — 5 и 6 марта. В субботу, накануне Прощёного воскресенья, владыка совершит всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе столицы Урала. Начало в 17:00.

На следующий день в Храме на Крови в 09:00 состоится божественная литургия. А в 17:00 — вечерня с чином прощения в Свято-Троицком кафедральном соборе.

В первую неделю Великого поста график богослужений будет выглядеть следующим образом:

7 марта будет совершено Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского (Свято-Троицкий кафедральный собор, начало в 18:00).

8, 9 и 10 марта продолжится чтение канона в храмах Преображения Господня (Уктусе), Рождества Христова (Уралмаш) и в Храме на Крови. Начало во все дни назначено на 18:00.

9 и 11 марта — литургия Преждеосвященных даров. Митрополит Евгений возглавит богослужения, которые пройдут в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе и в Александро-Невском Ново-Тивхинском женском монастыре. Старт в 07:00.

12 марта в 09:00 владыка возглавит божественную литургию в Скорбященском женском монастыре в Нижнем Тагиле. В тот же день в 17:00 — всенощное бдение в Вознесенском архиерейском подворье Екатеринбурга.

13 марта состоятся два богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга: в 09:00 божественная литургия и в 17:00 — чин Торжества православия.

Расписание архиерейских богослужения смотрите тут.