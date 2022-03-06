Сегодня отмечается Прощёное воскресенье

Прощёным воскресеньем — так в просторечии называется неделя сыропустная — завершится последняя перед Великим постом седмица. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 6 марта, отмечается Прощёное воскресенье, последний день Масленицы и день перед Великим постом. Люди просят прощения друг у друга, чтобы потом посвятить своё внимание духовной жизни и встретить Пасху с чистым сердцем, без злобы и обиды.

Воскресным вечером совершается Чин прощения, чтобы начать Великий пост примирёнными друг с другом.

"6 марта — последнее подготовительное воскресенье перед Великим постом. Церковь вспоминает изгнание Адама из Рая. РПЦ в этот вос­крес­ный день вспо­ми­на­ет, как на­ши пра­ро­ди­те­ли Адам и Ева не со­хра­ни­ли за­по­ве­ди Гос­под­ни, на­ру­ши­ли Божию за­по­ведь, вку­си­ли от за­пре­щён­но­го пло­да. На литургии в этот день звучат слова Спасителя из VI главы Евангелия от Матфея: "Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших", — напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Сегодня там пройдёт вечерня с Чином прощения.

Прощёным воскресеньем — так в просторечии называется неделя сыропустная — завершится последняя перед Великим постом седмица. Обычай испрашивать прощения перед постом имеет свою древнюю традицию, когда подвижники уходили на время Великого поста из городов и монастырей в уединённые места. Отправляясь в этот путь, порой трудный и опасный, они старались примириться друг с другом. С Чина прощения начинается весна постная, весна духовная, начало пробуждения и пути ко Христу Воскресшему.

Великий пост в 2022 году у православных верующих начнётся 7 марта и продлится 48 дней, до 23 апреля.

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