На горе Качканар начался снос построек буддийского монастыря

Три священные ступы и статуя Будды Шакьямуни должны быть сохранены. Фото: Галина Соловьёва

На гору Качканар прибыли рабочие для сноса хозяйственно-бытовых построек буддийского монастыря "Шедруб Линг". Посещение этого места приостановлено до окончания работ.

Таким образом ЕВРАЗ КГОК исполняет постановление Качканарского городского суда, принятое ещё в августе 2014 года. Согласно нему, возведение храмовых построек признано незаконным, они подлежат сносу. При этом строения религиозного назначения сноситься не будут. Так, три священные ступы и статуя Будды Шакьямуни должны быть сохранены. Имущество из снесённых объектов предложено перевезти в п. Косья, куда в прошлом году перебралась община "Шедруб Линг". Об этом говорится и в документе, который она получила.

В общине сообщили, что ЕВРАЗ отключил видеонаблюдение на объекте, а прибывшие рабочие взломали двери монастыря и начинают снос строений. Представители религиозной общины подали исковое заявление в Качканарский городской суд.

Напомним, что конфликт вокруг единственного буддийского монастыря на Урале возник в 2014 году, когда суд вынес решение о сносе храмовых построек — их возведение было признано незаконным, хотя члены общины "Шедруб Линг" неоднократно пытались оформить права на землю. В 2016 году буддистам предложили переехать на соседнюю гору Мохнатку, но они отказались это сделать из-за невозможности перемещения ступ. Осенью 2019 года Михаил Санников, бывший управляющий директор АО "ЕВРАЗ КГОК" Алексей Кушнарёв и бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько подписали соглашение, согласно которому община должна была переехать в посёлок Косья при сохранении доступа к ступам по согласованному с предприятием графику.

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