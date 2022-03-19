Во всех храмах Екатеринбургской епархии пройдёт поминовение усопших православных христиан. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 19 марта, православные верующие отмечают родительскую субботу, которая проходит во вторую субботу Великого поста. Во всех храмах Екатеринбургской епархии пройдёт поминовение усопших православных христиан.

По традиции в этот день верующие посещают могилы своих умерших родственников. Руководитель епархиального миссионерского отдела иерей Даниил Рябинин пояснил, что душа может рассчитывать на прощение нераскаянных грехов даже после смерти человека.

"Церковь, исповедуя Бога милующим Судией, всегда надеется на Божественное милосердие и призывает своих чад молиться об усопших, подавать милостыню в их память – это наш христианский долг и обязанность, в этом выражается наша любовь и забота о душе усопшего", —передаёт слова иерея Даниила Рябинина пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Он напомнил, что у всех православных христиан есть долг перед теми, кто дал им жизнь, — родителями и прародителями. Поэтому вторая суббота Великого поста называется родительской.

Всего в году семь родительских суббот. Среди них выделяют ещё Вселенские, в которые молитвами поминаются вообще все крещёные христиане. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы).