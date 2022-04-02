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Общество / Религия
2 апреля 2022, 09:11

Для православных верующих наступила последняя в Великий пост родительская суббота

Люди в храме ставят свечи

Вторая, третья и четвёртая субботы Великого поста называются родительскими. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 2 апреля, православные христиане встречают родительскую субботу. В храмах Екатеринбурга проходит особое поминовение умерших.

В родительскую субботу принято посещать храмы и могилы близких.

В Екатеринбургской епархии напомнили, что это последний день, специально установленный для воспоминания об усопших в Великий пост. В следующий раз общецерковная заупокойная молитва пройдёт уже после Пасхи, на Радоницу (в этом году приходится на 3 мая).

Вторая, третья и четвёртая субботы Великого поста называются родительскими. Считается, что название происходит от традиции называть покойных "родителями", то есть отошедшими к отцам. По другой версии, "родительскими" субботы стали именоваться, потому что верующие вспоминали в первую очередь своих почивших родителей.

Среди семи родительских суббот выделяют Вселенские, в которые РПЦ молитвенно поминает всех крещёных христиан. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы). Остальные дни отведены для частного поминовения близких.

Напомним, что Великий пост в этом году начался 7 марта и продлится 48 дней, до 23 апреля. 24 апреля православные христиане отметят Пасху.

Областная газета Свердловской области

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Для православных верующих наступила последняя в Великий пост родительская суббота