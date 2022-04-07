Православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

6 и 7 апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавляет богослужения в духовной столице Урала. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 7 апреля, православные христиане встречают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Благовещение означает сообщение благой (доброй, хорошей) вести.

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавил всенощное бдение в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья. Сегодня с 8:45 он участвует в Божественной литургии в Верхотурском женском монастыре Покрова Божией Матери.

"В этот день Церковь вспоминает, как Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что Она родит Сына и "Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего". Богоматерь смиренно приняла эту весть. От Благовещения до Рождества Христова ровно 9 месяцев. С точки зрения Православной Церкви жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия", — напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Благовещение отмечалось ещё первыми христианами, но назывался этот праздник по-разному, и одним из названий этого дня было "Зачатие Христа".