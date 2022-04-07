Буддисты общины "Шедруб Линг" построят новый храм в посёлке Косья

ЕВРАЗ после демонтажа незаконных построек откроет доступ на гору Качканар. Фото: Галина Соловьёва

Буддисты общины "Шедруб Линг", которые сейчас размещаются в посёлке Косья, рассказали о планах на ближайшие месяцы. Они возведут новый храмовый зал и продолжат заботиться о святынях на горе Качканар.

Напомним, что в середине марта на гору Качканар прибыли рабочие ЕВРАЗ КГОК для сноса хозяйственно-бытовых построек буддийского монастыря "Шедруб Линг". Согласно постановлению Качканарского городского суда, возведение храмовых построек было признано незаконным, они подлежали сносу. При этом строения религиозного назначения сноситься не будут. Так, три священные ступы и статуя Будды Шакьямуни должны быть сохранены. Имущество из снесённых объектов перевезут в посёлок Косья.

В группе общины "ВКонтакте" говорится, что ЕВРАЗ после демонтажа незаконных построек откроет доступ на гору Качканар. Буддисты смогут заняться восстановлением ступ и статуи Будды, которые требуют регулярной реставрации.

"Мы остаёмся в Косье, чтобы заботиться о святынях разрушенного монастыря и развивать буддийское поселение. Мы планируем возведение большого храмового зала со ступой, гостевого дома, парка и так далее", — говорится в сообщении.

Также они планируют завершить отделку ступы Пробуждения в Косье, доделать детскую площадку и купольный дом для проведения в нём практик и размещения гостей, построить гараж для общинной техники.