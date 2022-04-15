В Пасхальную ночь в Екатеринбург прибудет Благодатный огонь из Иерусалима

Пасхальная архиерейская Божественная литургия пройдёт в ночь на 24 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

21 апреля делегация Екатеринбургской митрополии отправится на Святую Землю. Вместе с паломниками со всего мира уральцы примут участие в праздничной встрече Благодатного огня.

Спецрейсом огонь будет доставлен в Кольцово, а оттуда – на ночные пасхальные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор и во все храмы митрополии.

"Прибытие Благодатного огня со Святой Земли всегда делает ещё более радостной и светоносной ночь Воскресения Христова. И это настроение Пасхальной радости, ликования, пусть распространится по всем домам Среднего Урала вместе с доставленной из Храма Гроба Господня величайшей святыней", — передаёт слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения пресс-служба епархии.

Кстати, в предыдущие годы из-за пандемии коронавируса Израиль был закрыт для посещения, святыню привозили из Москвы. В 2022 году Иерусалим вновь открыт для паломников.

Напомним, общегородскую Пасхальную архиерейскую Божественную литургию совершат в ночь на 24 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Праздничное богослужение возглавит глава Екатеринбургской митрополии.