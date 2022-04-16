Православные верующие отмечают Лазареву субботу

Божественная литургия прошла в в храме преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня Православная церковь празднует Вербную, или Лазареву субботу, когда верующие вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря Четверодневного. В Екатеринбурге в храме преподобного Серафима Саровского Чудотворца прошла Божественная литургия по случаю праздника.

По церковному календарю Лазарева суббота и Вход Господня в Иерусалим празднуются в соседние дни — в субботу и воскресенье. При этом время богослужений не совпадает с историческим, потому что эти два события произошли с разницей в один или два месяца, но сегодня эти праздники неразрывно связаны.

"Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных, знаковых чудес, совершённых Христом за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластно всё — и жизнь, и смерть человека. Это надежда на то, что всех верующих во Христа и исполняющих Его заповеди ждёт воскресение. Это чудо — свидетельство того, что Господь любит каждого из нас", — сообщает Екатеринбургская епархия.

В пост Лазаревой субботы разрешается употреблять рыбную икру, вино и растительное масло. На Руси в этот день готовили гречневые блины, рыбный курник и кашу.

И в Лазареву субботу, и в день Входа Господня в Иерусалим православные верующие приносят в храмы веточки вербы, а священнослужители проводят вечернюю службу — Всенощное бдение праздника Входа Господня в Иерусалим, на котором освящаются вербы.