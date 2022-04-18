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Общество / Религия
18 апреля 2022, 13:47

После двухлетнего перерыва в Екатеринбурге пройдёт Пасхальный крестный ход

крестный ход

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пригласил всех разделить пасхальную радость. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшее воскресенье, 24 апреля, в Екатеринбурге пройдёт традиционный Пасхальный крестный ход. Из-за коронавирусных ограничений от мероприятия отказывались два года подряд.

Общегородское пасхальное шествие пройдёт от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови, сообщил в личном telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Общегородской Крестный ход — это возможность для каждого верующего ощутить Пасхальную радость и поделиться ею. <...> На Крестный ход идут семьями, дружескими компаниями, идут целыми приходами", — отметил глава Екатеринбургской митрополии. Он также добавил, что прежние шествия собирали по 10 тысяч участников.

В завершении он пригласил всех разделить пасхальную радость, пройдя по центру города.

Областная газета Свердловской области

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