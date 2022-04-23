Пасхальное послание

Фото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Тысячелетиями мы снова и снова возглашаем этот победный зов в святые дни Пасхи. В нем не только радость торжества, но и твердая убежденность в истинности нашей Пасхальной веры. Мы не только слышали и поверили в Воскресение Христово, но и всем опытом нашей жизни доподлинно знаем, что водимся Промыслом Живого Бога, Который уготовал для каждого любящего Его, бесконечное и вечное пребывание в полноте Божественного блаженства. Апостол Павел пишет: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, Воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Римл. 6, 8–9).

Это следование Христу по спасительному пути, ведущему к Воскресению, мы проходили через молитвенное созерцание и соучастие в святые и великие дни Страстной седмицы. «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас» (2 Тим. 2, 11–12). В этом подражании Христу мы переживали предательство Иуды, скорбь прощальной трапезы, страх и бегство учеников, слабость верховного апостола, трижды отрекшегося не только от своего ученичества, но и от простого знакомства. Этот путь мы знаем не только через сопереживание Христу, но и в практике своих маленьких человеческих жизней. Я бы не дерзнул сравнить опыт немощного человека с подвигом Самого Христа, если бы Сам Спаситель не благословил, чтобы мы были Его подражателями и не звал каждого из нас: «… отрекись от себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16, 24–25).

Многие из нас за последнее время прочувствовали на себе собственную, личную страстную седмицу, где были и свои Иуды, предающие радостно, с поцелуем; были те, кто расставался равнодушно, вычеркивая нас из своего круга холодным: «не знаю человека сего»; были те, кто активно хотел нам зла, и, быть может, даже совершил его. В чьи-то семьи вошла и сама смерть. Но мы должны помнить, что в такие моменты не только мы становимся близкими ко Христу, но и Он нам. Не только мы, при наступлении определенных Церковью святых дней Страстной седмицы, идем вместе со Христом в Гефсиманский сад, стоим у подножия Его Креста, слушаем Плач Богородицы, погребаем Святую Плащаницу, – но и Он Сам приходит к нам в те дни, когда наступает наша личная страстная седмица, когда бы она ни случилась, – и сопереживает вместе с нами предательство близких, молится вместе с нами до кровавого пота, когда нам страшно, плачет вместе с нами о наших потерях, поручает нас Своей Матери, Которая знает что такое потерять единственного Сына и знает как утешить в такой скорби, от которой, кажется, нет утешения. Но несколько дней Страстной седмицы заканчиваются даже не сорока днями Пасхи, а, скажу лучше, вечностью Воскресения.

«Христос Воскресе, бездну милости и щедрот излияв на род наш. Христос Воскресе, и мы от сетей демонских избавихомся. Христос Воскресе, и горесть греха в сладость райския жизни преложися», – этими и подобными ликующими словами Пасхальных песнопений мы вдохновляемся в светоносную ночь Воскресения и в этом настроении радости мы должны пребывать несмотря ни на что.

Мы не только должны иметь Пасхальную радость в своем сердце, но иметь ее так много, чтобы смочь поделиться ею с близкими и дальними, с теми, кому так не хватает радости в жизни – лишенным крова и пропитания, страждущим и болящим – чтобы наш призыв к радости не звучал неуместно для того, кто голоден, жаждет и не имеет защиты.

Кто обозлен – пусть радостью заглушит ненависть; кто боится – пусть возвратит себе радость надежды; кто имеет избыток в чем-то – поделись с ближним, обрадуй Христа-защитника нищих.

Празднуя ныне Победу Христа над смертью, мы чаем еще череды побед – когда правда победит засилье лжи, когда демонические силы, посягнувшие разделить Святую Русь, будут побеждены не только силой оружия, но возвращением братолюбия и мира в сердца, пораженные ныне коричневой чумой, злобой или обидой.

Сегодня мне хочется не только сказать самому и поздравить всех со Светлым Христовым Воскресением, но и внять словам великих предков, а также направить их всем нам. В 1945 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I незадолго до Победы писал в своем Первосвятительском Пасхальном послании: «Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимою силой человеческой.

Продолжим и умножим наши молитвы к Владеющему судьбами человеческими, да продолжит Он милость Свою над нами, и да речет, как некогда в Иерусалиме ангелу «погубляющему люди»: «довольно ныне, отыми́ руку твою» (2 Царств. 24, 16).

Прославим Господа, не давшего искуситися нам паче, еже мощи́, но сотворившего и избы́тие; простершего над нами сень смерти и разрешившего ее светом жизни.

Возблагодарим Его благость, что мы «впали в руце Господни, яко много суть щедроты Его зело; в руце же человечи не впали» (2 Царств. 24, 14).

Преклоняясь пред изумительными подвигами русских воинов, полагающих за наше счастье жизнь свою, и радуясь грядущей победе над исконным врагом русского народа, – усугубим эту радость благодарным воспоминанием победы Христа над адом и смертью и дарования нам этой победой вечной радости в невечернем дни Царствия Своего.

И потщимся оказаться достойными пред Богом и этой радости, даруемой нам здесь, на земле, во временной жизни, и той вечной радости, какая уготована любящим Бога и верным Ему даже до смерти – Его искупительными страданиями и Его славным Воскресением».

К этим мудрым словам Святейшего Патриарха Алексия дерзну добавить от себя лишь одно:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостию, смиренный ЕВГЕНИЙ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский

Пасха Христова, 2022 г. г. Екатеринбург