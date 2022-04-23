Для православных верующих наступила Великая суббота

В течение дня в храмах священники благословляют пасхальную трапезу: куличи, пасхи, крашеные яйца. Фото: Павел Ворожцов

23 апреля православные верующие встречают Великую субботу. Последний день перед Пасхой.

Сегодня церковь вспоминает погребение Иисуса Христа и "сошествия Его во ад". Это день благоговейной тишины, напоминают в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В течение дня в храмах священники благословляют пасхальную трапезу — куличи, пасхи, крашеные яйца. Но важнее этого праздничного обряда зайти в храм, поклониться Плащанице. "Увидеть и почувствовать, что Тело Господа в гробу, но Он разрушает оковы ада, выводит оттуда узников, разлучённых с Богом".

Праздничные богослужения начнутся в храмах Екатеринбургской митрополии с 23:30 23 апреля. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит архиерейское пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе, куда доставят Благодатный огонь со Святой Земли.

В полночь православные встретят светлую пасхальную радость величайшего праздника Воскресения Господа и Спасителя Иисуса Христа. В этом году православные верующие отмечают Пасху 24 апреля. В 16:00 в воскресенье состоится общегородской праздничный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма на Крови. О том, какие улицы будут перекрыты из-за шествия, смотрите тут.

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Пасха к нам приходит.