В храмах Екатеринбурга освящают пасхальные куличи и яйца

Освятить пасхальную снедь можно в течение всей субботы, а также в Светлое Христово Воскресенье после ночной службы и утром после поздней литургии. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня православные верующие встречают Великую субботу – день накануне Пасхи. В храмах Екатеринбургской епархии проходит чин освящения пасхальной снеди – куличей и яиц.

По завершении Божественной литургии в Вознесенском архиерейском подворье чин освящения совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. На месте побывал фотокорреспондет "Областной газеты".

Фото: Павел Ворожцов

Под принесённую прихожанами снедь обычно выделяют столы. В пресс-службе епархии отмечают, что часто ставят их перед храмом на улице — там и совершается освящение куличей, яиц, творожной пасхи и других пасхальных яств.

Фото: Павел Ворожцов

Кстати, освятить пасхальную еду можно в течение всего субботнего дня, а также в Светлое Христово Воскресенье после ночной службы и утром после поздней литургии.

Добавим, сегодня церковь вспоминает погребение Иисуса Христа и "сошествия Его во ад". Это день благоговейной тишины. Праздничные богослужения начнутся в храмах Екатеринбургской митрополии с 23:30 23 апреля. Владыка возглавит архиерейское пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе, куда доставят Благодатный огонь со Святой Земли.

В полночь православные встретят светлую пасхальную радость величайшего праздника Воскресения Господа и Спасителя Иисуса Христа. В этом году православные верующие отмечают Пасху 24 апреля. В 16:00 в воскресенье состоится общегородской праздничный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма на Крови. О том, какие улицы будут перекрыты из-за шествия, смотрите тут.