Екатеринбургские паломники получили Благодатный огонь

Благодатный огонь доставят спецрейсом в Кольцово. Фото: Павел Ворожцов

Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Екатеринбургские паломники доставят его на Урал.

В личном telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений напомнил, что частицу Святого света из Иерусалима привезут на ночную Пасхальную службу. Также Благодатный огонь будет присутствовать на общегородском крестном ходе.

Добавим, праздничные богослужения начнутся в храмах Екатеринбургской митрополии с 23:30 23 апреля. Владыка возглавит архиерейское пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе, куда доставят Благодатный огонь со Святой Земли.

В полночь православные встретят светлую пасхальную радость величайшего праздника Воскресения Господа и Спасителя Иисуса Христа. В этом году православные верующие отмечают Пасху 24 апреля. Днём в воскресенье состоится общегородской праздничный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма на Крови. О том, какие улицы будут перекрыты из-за шествия, смотрите тут.

Читайте также:

В храмах Екатеринбурга освящают пасхальные куличи и яйца.