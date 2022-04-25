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Общество / Религия
25 апреля 2022, 12:50

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений удостоился исламской медали

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Вручив Екатеринбургскому митрополиту медаль, мусульмане отметили вклад православного владыки в развитие межрелигиозного диалога в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений получил юбилейную медаль "К 1 100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии". Председатель ДУМ Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддусс Ашарин вручил исламскую награду митрополиту в Пасху в Храме на Крови.

Как сообщается на сайте издания Islam News, вручив Екатеринбургскому митрополиту медаль, мусульмане отметили вклад православного владыки в развитие межрелигиозного диалога в Свердловской области.

Во время церемонии вручения награды Абдуль-Куддусс Ашарин поздравил православных верующих с Пасхой и окончанием поста. Также председатель ДУМ Свердловской области пригласил митрополита в резиденцию муфтията, чтобы выступить с речью перед мусульманами и разделить с ними ифтар.

Напомним, что 11 апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений также был награждён памятным знаком "За деятельную любовь".

Как православные верующие отмечали Пасху, можно узнать в нашем материале.

Областная газета Свердловской области

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