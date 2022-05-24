Темы дня

Общество / Религия
24 мая 2022, 10:59

В Верхотурье проходят Дни памяти праведного Симеона. Программа

Крестовоздвиженский собор

Праздничные богослужения в том числе пройдут в Крестовоздвиженском соборе. Фото: Алексей Кунилов

24 и 25 мая в Верхотурье проходят празднования Дней святого Симеона. Сегодня и завтра состоятся торжественные богослужения.

По данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, электропоезд с уральскими паломниками отправился к верхотурским святыням сегодня утром. Проезд для них был бесплатным.

Сегодня прибывших в духовную столицу Урала ждет малая вечерня с акафистом праведному Симеону и всенощное бдение (в 16:00). А завтра:

  • ранняя Божественная литургия в Преображенском храме (в 06:00)
  • поздняя Божественная литургия архиерейским чином в Крестовоздвиженском соборе (в 09:00)

По завершении состоится праздничный крестный ход.

Святой праведный Симеон Верхотурский жил в XVII веке. Поселившись в сибирской глуши, он (дворянин по рождению) начал просвещать местных жителей, давая представление о Боге и православной вере, был усердным молитвенником.  Скончался Симеон в 1642 году. Его похоронили у храма Архистратига Михаила. Спустя полвека гроб с телом праведника оказался на поверхности. От его мощей стали проистекать многочисленные исцеления.

Напомним, в текущем году исполняется 33 года второго обретения мощей Симеона Верхотурского. Чтобы принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона, паломники Сибири и других регионов России прибывают в духовный центр Урала — Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь.

Вам также может быть интересна статья "Духовное достояние".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.05.2022, 17:40 / Общество
Сотрудники ГИБДД помогли беременной свердловчанке вовремя добраться до роддома
25.05.2022, 17:25 / Общество
В Екатеринбурге часть территории Сада Казанцева обвалилась в строительный котлован
25.05.2022, 17:10 / Общество
Госдума РФ приняла закон о возрастном ограничении для военных-контрактников
25.05.2022, 17:03 / Общество
В Свердловской области ожидаются грозы, град и сильный ветер
25.05.2022, 16:39 / Общество
Свердловская область планирует увеличить поставки промышленной продукции в Казахстан