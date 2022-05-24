В Верхотурье проходят Дни памяти праведного Симеона. Программа

Праздничные богослужения в том числе пройдут в Крестовоздвиженском соборе. Фото: Алексей Кунилов

24 и 25 мая в Верхотурье проходят празднования Дней святого Симеона. Сегодня и завтра состоятся торжественные богослужения.

По данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, электропоезд с уральскими паломниками отправился к верхотурским святыням сегодня утром. Проезд для них был бесплатным.

Сегодня прибывших в духовную столицу Урала ждет малая вечерня с акафистом праведному Симеону и всенощное бдение (в 16:00). А завтра:

ранняя Божественная литургия в Преображенском храме (в 06:00)

поздняя Божественная литургия архиерейским чином в Крестовоздвиженском соборе (в 09:00)

По завершении состоится праздничный крестный ход.

Святой праведный Симеон Верхотурский жил в XVII веке. Поселившись в сибирской глуши, он (дворянин по рождению) начал просвещать местных жителей, давая представление о Боге и православной вере, был усердным молитвенником. Скончался Симеон в 1642 году. Его похоронили у храма Архистратига Михаила. Спустя полвека гроб с телом праведника оказался на поверхности. От его мощей стали проистекать многочисленные исцеления.

Напомним, в текущем году исполняется 33 года второго обретения мощей Симеона Верхотурского. Чтобы принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона, паломники Сибири и других регионов России прибывают в духовный центр Урала — Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь.

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