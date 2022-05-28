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Общество / Религия
28 мая 2022, 14:47

В Екатеринбурге состоится детский крестный ход

крестный ход

Учащихся, педагогов, родителей приглашают соборно помолиться за благополучное завершение учебного года. Фото: Алексей Кунилов

Завтра, 29 мая, воскресные школы Екатеринбургской епархии традиционно отметят окончание учебного года совместной молитвой. Божественная литургия состоится в храме "Большой Златоуст".

После окончания, в 11:30, начнется крестный ход. Участники проследуют от храма до часовни великомученицы Екатерины. Там будет совершен благодарственный молебен, посвященный окончанию учебного года.

"Ученики воскресных школ, православной Свято-Симеоновской гимназии, воспитанники детских патриотических организаций, казаки, кадеты, православные следопыты, а также их родители и педагоги соборно поблагодарят Бога за прошедший учебный год и помолятся также небесной покровительнице Екатеринбурга", — рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Также в этот день возле Храма-на-Крови пройдет финальный турнир спортивного состязания "Русский силомер". На нем выступят сильнейшие команды воспитанников воскресных школ.

Областная газета Свердловской области

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