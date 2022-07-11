На "Царские дни" в Екатеринбурге зарегистрировались более 6 тысяч паломников

Первый крестный ход в память о царской семье состоялся в уральской столице в июле 1992 года. Фото: Галина Соловьева

Завтра в Екатеринбурге откроется XXI международный фестиваль православной культуры "Царские дни". Его кульминацией станет крестный ход в ночь с 16 на 17 июля от Храма на Крови до Ганиной ямы, который пройдет в этом году в 30-й раз.

На мероприятие зарегистрировались более 6 тысяч человек. При этом организаторы фестиваля, который продлится по 21 июля, ожидают свыше 20 тысяч паломников со всей России и из-за рубежа.

"Это мощнейшее духовное событие Свердловской области, участие в котором старается принять каждый, кто может и готов прибыть в эти святые дни к нам на Урал. Поэтому неслучайно, что программа фестиваля максимально насыщена так, что каждый найдет утешение и в своей душе, и в интеллектуальных встречах", — отметил в ходе сегодняшней пресс-конференции руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин.

Для паломников организуют более ста духовных, культурных и просветительских мероприятий. Так, в Храме на Крови и на площади перед ним пройдут торжественные богослужения, в центре "Царский" — концерты и встречи с известными историками из Москвы Василием Бойко-Великим, Владимиром Большаковым, Петром Мультатули и другими. В парке "Россия — моя история" состоится показ документального фильма "Ласточки Христовы".

Кроме того, в Екатеринбурге устроят фестиваль колокольного звона и парусную регату на акватории городского пруда в память о царской семье. Главным событием станет ночное богослужение и крестный ход в день гибели царской семьи, который начнется около половины третьего ночи 17 июля. Верующим предстоит пройти порядка 20 километров по центральным улицам города, которые для этого перекроет ГИБДД. Среди них будут проспект Ленина, улицы Татищева, Токарей, Бебеля, Халтурина, Техническая, Зеленая и другие.

"Подробную программу можно найти в мобильном приложении "Царские дни", которую можно скачать из интернета на свой телефон. В нем будут отмечены все памятные мероприятия Екатеринбургской епархии, полный маршрут движения крестного хода, все необходимые рекомендации для паломников, а также возможности для размещения и комфортного пребывания в Екатеринбурге", — сообщила руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра "Царский" Елена Редкошеева на том же мероприятии.

Добавим, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в обращении к паломникам рассказал, что православные христиане будут вспоминать 104-ю годовщину мученической кончины последнего российского императора Николая II и его семьи.