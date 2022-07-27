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27 июля 2022, 18:05

28 июля состоится массовое крещение на Чусовой

крещение на Чусовой

28 июля в России отмечается государственный праздник — День крещения Руси. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

На Урале в 19-й раз состоится массовое крещение на реке Чусовой. Участие в таинстве примут люди, прошедшие курс огласительных бесед и получившие письменное благословение.

Об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Там отметили, что в 8 утра состоится водосвятный молебен. А через час стартует само крещение. Далее запланирован крестный ход, праздничная трапеза и концерт.

Все будет проходить у храма равноапостольного князя Владимира (ул. Левонабережная, 18) в поселке Станционный-Полевской города Полевского. Отметим, что этот святой является небесным покровителем города.

28 июля в России отмечается государственный праздник – День крещения Руси. 

Напомним, в 2021 году участие в традиционном массовом крещении на реке Чусовой приняли 55 свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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